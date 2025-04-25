Гастроэнтеролог раскрыла, кому опасно пить воду с лимоном Гастроэнтеролог Ковалева заявила, что людям с ГЭРБ вредно пить воду с лимоном

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При язве желудка и других заболеваниях ЖКТ употребление воды с лимоном с утра чревато неприятными симптомами, в том числе болью в животе, заявила «Газете.Ru» гастроэнтеролог Александра Ковалева. Например, люди с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) могут испытывать изжогу после приема такого напитка, отметила врач.

Пациенты с нарушением моторики желудка <...> могут отмечать тяжесть в животе, тошноту и позывы на рвоту из-за резкого употребления большого количества жидкости натощак, — предупредила Ковалева.

У людей с эрозиями и язвами желудка напиток может усилить боль из-за раздражающего действия кислой жидкости на поврежденную слизистую, объяснила врач. Чтобы снизить негативное влияние воды с лимоном, она посоветовала делать напиток теплым и менее кислым, а также пить его медленными глотками.

При этом Александра Ковалева ранее заявила, что выпитая вода с лимоном и имбирем способствует выведению лишней жидкости из организма после сна. Со стороны ЖКТ употребление такого напитка помогает поддерживать нормальную работу кишечника, добавила врач.