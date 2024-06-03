Гастроэнтеролог раскрыла, как справиться с признаками отравления Гастроэнтеролог Багатова: сладкий чай и бульон помогут при отравлении

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Обильное питье, сладкий чай и бульон помогут справиться с симптомами отравления, если по какой-то причине нет доступа к лекарствам, заявила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Калимат Багатова. По ее словам, также нужно исключить из рациона молочные продукты, свежие овощи и фрукты.

При отравлении самая лучшая рекомендация — это обильное питье — 2–2,5 литра воды. Если с собой ничего из медикаментозной терапии нет, отказаться от приема пищи в первые часы, затем понемногу вводить в рацион бульон, сладкий чай, — добавила она.

Медик заверила, что при соблюдении этих правил через пару дней недуг пойдет на убыль. При возможности ведения медикаментозной терапии врач посоветовала принимать регидрон для восстановления водно-солевого баланса — развести пакетик в литре воды и пить в течение дня.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников предупредил, что сладкие газированные напитки, кофе и крепкий чай лучше исключить из рациона в жаркую погоду. Не рекомендуется употреблять и алкоголь — даже с небольшим градусом. Все эти жидкости, пояснил врач, усиливают обезвоживание.

Невролог Елена Беленко до этого призвала следить за питьевым режимом в жаркие дни. Она также предложила добавлять в меню богатые магнием продукты, например орехи, зелень, бананы и авокадо.