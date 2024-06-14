Гастроэнтеролог предупредила об опасном для здоровья количестве бананов Гастроэнтеролог Сухорукова: в день не стоит есть более пяти бананов

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Здоровому человеку не стоит есть более пяти зрелых бананов в день, заявила в беседе с интернет-изданием Regions врач-гастроэнтеролог видновской КБ Людмила Сухорукова. Она добавила, что для детей эта норма должна быть меньше.

До года малышу можно давать от четвертинки до половины банана, то есть 50–100 г два-три раза в неделю. В полтора года он может получать около двух третей банана — до 150 г четыре-пять раз в неделю. Ежедневно съедать по банану разрешено детям старше трех лет, и только к школьному возрасту ребенку не повредят и два плода за день, — уточнила врач.

Гастроэнтеролог предупредила, что серьезное увлечение фруктом может привести к набору веса, тошноте, диарее, запорам, а также к вздутию живота и метеоризму. От употребления бананов стоит отказаться людям с расстройством кишечника или с заболеваниями ЖКТ в острой стадии, так как этот продукт является потенциальным аллергеном.

Специалисты ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» ранее предложили на время исключить из рациона яблоки при наличии аллергии на березу. Они объяснили, что реакция на фрукты может появиться из-за схожего набора аминокислот.