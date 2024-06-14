Гастроэнтеролог предупредила о последствиях привычки запивать еду водой Гастроэнтеролог Белева: пить воду можно максимум за 30 минут до еды

Употребление воды во время приема пищи может привести к разжижению желудочного сока и усилению изжоги, что ухудшит процесс пищеварения, заявила UfaTime.ru врач-гастроэнтеролог, диетолог Эльвира Белева. Поэтому лучше выпить воду за 30 минут до еды или через 30-40 минут после трапезы.

Пить можно и во время еды, но делать это следует с умеренностью. Потребление небольших количеств воды или других напитков может помочь улучшить консистенцию пищи и облегчить процесс ее глотания и переваривания, — пояснила врач.

Кроме того, это позволит не переедать, так как небольшое количество воды во время приема пищи может создать чувство полноты в желудке.

По словам диетолога и гастроэнтеролога Рустема Садыкова, ультрафиолетовое излучение меняет состав воды и делает ее непригодной для употребления, поэтому брать воду в бутылке на пляж — большая ошибка. В жидкости, находящейся под солнцем, размножаются бактерии, ее вкус и запах меняются. Процессы ускоряются, если бутылка пластиковая. Врач предупреждает, что покупать воду у уличных торговцев опасно: неизвестно, сколько времени она пролежала на солнце. Лучше взять с собой из дома чистую и свежую бутылку в стекле.