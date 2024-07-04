Гастроэнтеролог перечислила продукты, которые не стоит есть натощак Гастроэнтеролог Зарубина: каши быстрого приготовления не стоит есть на завтрак

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Каши быстрого приготовления не стоит есть натощак, так как они теряют полезные свойства из-за сильной обработки, заявила в беседе с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина. Она добавила, что вместо нее на завтрак можно выбрать кашу долгого приготовления.

При этом каши долгой варки дают каскад полезных элементов, чувство сытости наступает медленно, так же медленно повышается уровень глюкозы, инсулина, — уточнила Зарубина.

Гастроэнтеролог заметила, что на голодный желудок не стоит пить соки, так как они способны раздражать слизистую оболочку желудка и повышать кислотность желудочного сока. Фрукты и овощи также не станут вариантом полезного завтрака, по мнению врача.

Зарубина призвала не выбирать в качестве завтрака кофе и сдобу, так как напиток может вызвать изжогу, а содержащиеся в белом хлебе простые углеводы быстро повышают глюкозу в крови. Она обратила внимание на то, что употребление кисломолочной продукции можно перенести на более позднее время, так как они также негативно влияют на работу ЖКТ.

Врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова ранее посоветовала не есть на голодный желудок клубнику, так как она может вызвать раздражение в желудке. Но в то же время она напомнила, что эта ягода считается эффективным природным антидепрессантом.