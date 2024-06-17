Гастроэнтеролог перечислила полезные для печени продукты Гастроэнтеролог Заможняя: две чашки кофе в день улучшат работу печени

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Одна-две чашки кофе в день помогут печени лучше работать, заявила в беседе с «Вечерней Москвой» врач-гастроэнтеролог Татьяна Заможняя. Она также добавила, что для помощи внутреннему органу в рацион стоит включать разнообразные орехи, растительные масла, содержащие витамин Е, а также морепродукты и такую рыбу, как скумбрия, сельдь и лосось.

При этом, по имеющимся данным, навредить печени могут насыщенные жиры, высококалорийные сладкие напитки, рафинированные углеводы и чрезмерное употребление алкоголя. Для мужчин условно-безопасной дозой спиртного напитка станет 500 мл пива, 200 мл вина и 60 мл водки, женщинам стоит пить не более 250 мл пива, 100 мл вина, 30 мл водки. Но при этом важно отказываться от алкоголя в течение трех-четырех дней в неделю, посоветовала специалист.

Заможняя также напомнила, что здоровье печени является ключевым аспектом состояния всего организма. Для работы органа важно выстроить гармоничное питание.

Эндокринолог Алена Барредо ранее отметила, что употребление подсолнечного масла помогает в работе печени и нервной системы, так как оно содержит в себе большое количество витамина Е. Оно также положительно сказывается на гормональной системе.