Гастроэнтеролог назвала самые полезные продукты для печени Гастроэнтеролог Тимощенко: самым полезным напитком для печени является кофе

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Наиболее полезным для печени из напитков является кофе за счет его умеренного желчегонного действия, а также благотворного действия на клетки печени в случае жировой болезни органа, рассказала NEWS.ru гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. Речь идет об умеренном употреблении кофе, двух-трех порций эспрессо в день. Однако у человека не должно быть негативных симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта.

Врач считает наиболее полезными для печени средиземноморский рацион питания, включающий в себя продукты, богатые белком, полезными, полиненасыщенными жирными кислотами (омега-3),клетчаткой, витаминами и минералами.

Полезными для печени являются продукты, богатые незаменимыми аминокислотами, в частности метионином. Последнего особенно много в сельдь. Полезным для печени являются изюм за счет дезинтоксикационного действия, в виде добавки к гарнирам, а также в виде напитков или отваров, – заключила врач.

Врач-терапевт и нутрициолог Ирина Никулина считает, что постоянное употребление манной каши на завтрак может привести к перенапряжению поджелудочной железы. Она также добавила, что другие популярные завтраки, как хлопья и сладкие сырники, вместо насыщения способны вызвать чувство голода из-за скачка глюкозы в крови.