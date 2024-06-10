Флеболог развеял миф о спорте при варикозе Флеболог Кочарян: на самом деле нужно заниматься спортом при варикозе

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Есть миф, что вредно заниматься спортом при варикозе, однако, наоборот, им нужно заниматься, чтобы разгонять кровь, рассказал Пятому каналу флеболог и сердечно-сосудистый хирург Арсен Кочарян. По его словам, эта болезнь возникает из-за малоподвижного образа жизни.

Само заболевание то как раз любит спорт. Потому что когда вы тренируетесь, у вас активно работает мышечный аппарат. Это приводит к тому, что кровь активнее качается с нижних конечностей к сердцу. Соответственно, кровоснабжение улучшается, отток крови улучшается, и мышечный тонус позволяет венам активнее работать, — объяснил медик.

Врач отметил, что когда человек долго сидит, стоит или двигается минимально, у него увеличивается застой из-за повышения венозного давления и снижения тонуса в мышцах. Рекомендуется заниматься кардионагрузками или игровыми видами спорта, однако есть вероятность, что из-за этого варикозные узлы могут визуально увеличиться, что на самом деле означает активацию кровообращения, подытожил Кочарян.

Ранее сосудистый хирург Илья Усков предупредил, что обострение варикоза может быть вызвано резкой сменой климата. Специалист подчеркнул, что в первую очередь речь идет о тех, кто уже страдает данным заболеванием. По его словам, столкнуться с варикозом можно, если отправиться в тропические страны.