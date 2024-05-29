Фитнес-тренер назвала два фактора формирования тонкой талии Фитнес-тренер призвала сбалансировать питание и тренироваться ради тонкой талии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для достижения тонкой талии нет специальных упражнений, поэтому необходимо придерживаться комплекса рекомендаций, рассказала «Спорт-Экспрессу» фитнес-тренер Наталья Горбунова. Эксперт советует создать дефицит калорий и регулярно тренироваться.

Первое — создайте дефицит калорий. За счет похудения уменьшится количество жира в организме. Второе — регулярные тренировки, направленные на увеличение мышечной массы. Наращивание мышц в верхней и нижней части тела визуально сделают талию уже, — объяснила Горбунова.

По ее словам, в процессе роста мышц ключевую роль играет правильное и сбалансированное питание. Тренер отметила, что «упражнения на тонкую талию» не будут эффективными и могут увеличить объем косых мышц пресса, визуально увеличив проблемную область. Использование поясов для похудения и утягивающих корсетов, по ее словам, также не имеет смысла.

Горбунова рекомендует обеспечивать себе достаточный отдых, избегать стресса, фокусироваться на растяжке и следить за осанкой. Эксперт отметила, что правильное положение спины помогает стабилизировать мышцы, улучшить вид талии и пропорции тела.

Ранее врач-диетолог Алина Красикова заявила, что недобор веса у взрослых может привести к сбоям в работе организма, а также к снижению плотности костей. По ее словам, в таком состоянии иммунная система человека становится более уязвимой для инфекций и заболеваний. Эксперт предложила составить сбалансированное меню для восстановления веса.