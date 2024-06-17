Фитнес-тренер назвала альтернативы тренировкам в спортзале Фитнес-тренер Ваганова: вместо тренировок в спортзале можно заниматься йогой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вместо тренировок в спортзале можно заниматься йогой или пилатесом, рассказала «Страстям» фитнес-тренер Евгения Ваганова. По ее словам, также для поддержания физической формы можно заниматься тренировками дома или боевыми искусствами.

Занятия единоборствами и боевыми искусствами позволят вам получить достаточную физическую подготовку, чтобы меньше переживать за свою безопасность. А также вы сможете правильно выплескивать сильные эмоции и при этому получать сильное, красивое и здоровое тело, — объяснила эксперт.

Фитнес-тренер отметила, что улучшить физическую форму поможет простая утренняя зарядка. Кроме того, современные домашние тренировки могут быть очень эффективными, поскольку есть множество специальных приложений и видео с упражнениями.

Также можно попробовать занятия пилатесом и йогой, подчеркнула эксперт. Йога улучшает координацию и возвращает растяжку, а пилатес помогает укреплению общей физической формы.

Чтобы проработать все тело, рекомендуется заниматься спортивной гимнастикой или акробатикой, добавила Ваганова. С помощью таких занятий можно стать гибче, выносливее, сильнее и быстрее, подытожила тренер.

Ранее гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко предупредила, что жевание жвачки во время тренировки в спортзале может привести к смерти. Специалист уточнила, что при интенсивных занятиях жевательная резинка может попасть в дыхательные пути и вызвать асфиксию.