«Это беллетристика»: онколог о борьбе с раком с помощью аспирина Онколог Черемушкин: аспирин не способен предотвратить развитие рака

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аспирин не способен предотвратить развитие рака, сообщил NEWS.ru врач-онколог кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин, комментируя публикацию в журнале CANCER. Он подчеркнул, что это лекарство принимают в первую очередь как жаропонижающее и противовоспалительное средство.

Периодически выходят такие статьи, что какое-то лекарство предотвращает развитие раковых клеток. Но если бы в мире действительно существовала волшебная таблетка от рака, очередь за ней выстроилась бы вокруг всего Земного шара. Так что эти новости про аспирин, конечно, придуманы. Каждый препарат используется при определенных показаниях, а лечение онкологической патологии — то же самое, — сказал Черемушкин.

Он подчеркнул, что аспирин — это универсальное средство, его принимают как жаропонижающее, противовоспалительное. По словам Черемушкина, как обезболивающие при раке его, возможно, некоторые пациенты и принимают.

Единственное, с чем соглашусь из этой статьи, что для борьбы с раковой опухолью нужен стойкий организм с высоким иммунитетом. Многие богатейшие люди в мире умирают от рака. Неужели им бы не хватило средств на какой-то препарат? Просто существует беллетристика, которую может прочитать обыватель, на примере этой статьи, и также существуют реальные научные исследования, — подчеркнул онколог.

Ранее ученые из Онкологического института Венето в Италии пришли к выводу, что прием аспирина усиливает иммунный ответ организма против опухолевых клеток при колоректальном раке. Это связано с увеличением производства особого белка CD80 в организме. Результаты работы были опубликованы в журнале CANCER.