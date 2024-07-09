Эти продукты защитят от деменции: какая еда поможет вашему мозгу

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Рацион человека сильно влияет на здоровье головного мозга. Правильное питание может предотвратить когнитивные проблемы в старости и защитить от деменции.

Ученые из британского Университета Тафтса доказали, что сбалансированный рацион помогает предотвратить деменцию у пожилых людей. Однако начинать правильно питаться нужно с детства.

Исследование проводилось на протяжении почти 70 лет. Британские медики и ученые наблюдали за тремя тысячами пациентов и отслеживали их состояние с четырех до 70 лет.

По результатам исследования, люди, которые употребляли больше овощей, фруктов, бобовых и цельнозерновых продуктов, сохранили когнитивные функции на высоком уровне. При этом они ели меньше соли, сахара и рафинированных зерен.

Среди испытуемых с высокими когнитивными способностями только 8% всю жизнь питались низкокачественной едой, в то время как 36 % соблюдали высококачественную диету.

При этом у пациентов, которые в старости показали низкие когнитивные способности, плохое питание наблюдалось в 58% случаев. Лишь 7% добровольцев следили за своей диетой, но все равно столкнулись с деменцией.

Ранее врач-психиатр Алексей Вилков рассказал, что депрессия может вызвать деменцию, поскольку из-за нее может нарушиться работа нейромедиаторов. По его словам, также депрессия может привести к нарушению адаптации к жизни в целом.