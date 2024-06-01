Эти напитки защитят от скачков сахара: врач раскрыл секрет для диабетиков

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Недостаточное количество воды в организме может быть опасно для людей, страдающих диабетом, ведь из-за этого увеличивается концентрация глюкозы в крови. Педиатр Ольга Кашляк рассказала «Газета.Ru», как распознать обезвоживание и какие напитки стоит употреблять в жару диабетикам.

Об обезвоживании говорят чувство постоянной жажды, резкая усталость, сухость во рту, потемнение мочи, головокружение и сухость кожи. Поэтому под рукой у людей с диабетом всегда должна быть вода.

Однако помимо воды педиатр Кашляк посоветовала пить несладкий чай (каркаде, зеленый, травяной, мелисса и мята), нежирное или альтернативное молоко, комбучу (чайный гриб), овощной сок (томатный или из огурцов), а также минеральную воду. Говоря о комбуче, эксперт отметила, что смесь грибков и бактерий со временем удаляет сахар из напитка.

От сладких газированных напитков, алкоголя, энергетиков и покупных соков врач посоветовала отказаться. По ее словам, лучше сделать выбор в пользу свежевыжатых соков.

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