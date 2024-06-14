Эндокринолог рассказала об опасности использования смартфона во время еды Врач Павлова: мозг не может сосредоточиться на еде при использовании гаджета

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Человеку во время еды не стоит использовать смартфон или социальные сети, заявила в беседе с KP.RU врач-эндокринолог старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова. По ее словам, мозг не способен одновременно обрабатывать столь разрозненную информацию.

Когда человек во время еды отвлекается на гаджеты, на просмотр видео, на прочтение новостей или сообщений, то наш мозг не может одинаково хорошо концентрироваться и на приеме пищи, на вкусе еды, и на распознавании другой информации. Поэтому еда в такой ситуации проходит неосознанно, — добавила Павлова.

Эндокринолог напомнила, что когда человек уделяет все внимание еде и тщательно пережевывает, то он получает из пищи необходимые макро- и микроэлементы. Она также обратила внимание, что даже во время трапезы в компании друзей важно соблюдать соразмерность, чтобы общение не заменяло еду.

Павлова ранее призывала не пугать людей онкологическими заболеваниями на фоне употребления картошки во фритюре. Она добавляла, что этот вид фастфуда не несет опасности при ограниченном использовании и не сопоставим с сигаретами.