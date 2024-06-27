Эндокринолог рассказала о пользе белого сахара Эндокринолог Комиссарова: сахар дает прилив сил перед или после тренировки

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Белый сахар может навредить организму, только если употреблять его в неограниченном количестве, заявила изданию «Доктор Питер» эндокринолог Альбина Комиссарова. Она подчеркнула, что данный продукт является источником быстрой энергии, дающим прилив сил.

В сахаре содержатся простые углеводы, они дают прилив сил, который необходим перед или после тренировки. Поэтому, если вам нужен быстрый заряд энергии перед физической нагрузкой, можно съесть что-то сладкое, — рассказала Комиссарова.

Она добавила, что сахар помогает продуктивной работе мозга, поэтому во время экзаменов разрешают есть шоколадки. По словам эндокринолога, сахар также способствует выработке гормонов радости, улучшает вкус еды, например, омлета или борща.

Ранее врач-диетолог Наталья Денисова заявила, что употребление кофе с молоком не оправдано с точки зрения правильного питания из-за содержащихся в напитке танинов, которые ухудшают всасывание минеральных веществ. Однако, добавила она, не нужно отказываться от напитка, потому что нужный организму кальций можно получить из других продуктов.

По ее словам, в день следует выпивать не более 3-4 чашек кофе. Диетолог также посоветовала отказаться от добавления сахара в напиток.