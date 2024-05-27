Эндокринолог рассказала о неочевидных причинах лишнего веса Эндокринолог Бопхоева: проблемы с желудком могут привести к набору веса

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Проблемы с желудочно-кишечным трактом могут привести к появлению лишнего веса, заявила в беседе с Пятым каналом эндокринолог и гинеколог Хадишат Бопхоева. По ее словам, задержка желчеоттока вызывает плохую эмульгацию жиров. Врач также отметила, что дефицит полезной микрофлоры или клетчатки может спровоцировать факт того, что организм не будет способен к выделению необходимого количества энергии для расщепления жиров и будет задерживать избыточную жидкость.

На фигуру также могут повлиять гормональные нарушения, употребление алкоголя и стресс, когда человек пытается справиться с эмоциями, заедая их быстрыми углеводами и жирами. Тогда организм вынужден бороться не только с обильной выработкой кортизола, но и с повышением сахара и инсулина. При этом тело создает своеобразный «спасательный круг» на животе, чтобы использовать его в будущем, рассказала Бопхоева.

Эндокринолог также обратила внимание, что на появление веса также может повлиять и сбитый режим сна, поскольку гормон мелатонин, способный сжигать лишние килограммы, не вырабатывается должным образом.

Психотерапевт Ирина Крашкина ранее отметила, что гнев может стать симптомом хронической усталости. Она добавила, что пациент также может жаловаться на головные боли и проблемы со сном из-за отсутствия отдыха.