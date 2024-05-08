Эндокринолог раскрыла опасность сырого шашлыка Эндокринолог Михалева: сырой шашлык может привести к заражению сальмонеллами

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Сырой шашлык опасен тем, что может привести к заражению такими болезнетворными микроорганизмами, как сальмонеллы, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева. По ее словам, также из-за сырого мяса можно заразиться кишечной палочкой.

Врач отметила, что такие бактерии могут вызвать поражение ЖКТ и довести до сепсиса. Как правило, еще из-за них развивается гастрит и энтерит. Также есть высокий риск заражения гельминтами из-за сырого шашлыка.

Особенно опасно мясо от неизвестных производителей, которое не проверяется органами санэпиднадзора. Свинина и говядина могут быть заражены разными гельминтами, которые затем поселяются в основном в кишечнике и могут в течение долгого времени паразитировать там, — объяснила медик.

Эндокринолог добавила, что сырое мясо очень тяжело переварить, поэтому может появиться тяжесть в животе. К другим неприятным последствиям такой пищи относятся тошнота, дискинезия желудочно-кишечного тракта, диарея или запор, подытожила Михалева.

Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал, что красное мясо повышает риск возникновения рака, поэтому важно не злоупотреблять такой пищей. По его словам, так как мясо является тяжелой пищей, у людей с проблемами желудочно-кишечного тракта могут обостриться хронические заболевания.