Эндокринолог раскрыла личный способ снизить аппетит и похудеть Эндокринолог Алиева: плотный завтрак позволит не переедать

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эндокринолог, врач первой категории, сотрудник НИИ им. Джанелидзе Мариам Алиева призналась, что находиться в хорошей форме ей помогает режим питания, в особенности — завтрак. В интервью изданию «Доктор Питер» она отметила, что утренний прием пищи дает энергию на целый день и избавляет от вредных перекусов.

Врач также отметила, что питание оказывает огромное влияние на гормональный фон.

Ожирение уже признано заболеванием, причем многофакторным. И его первая причина — неправильное питание и вредные привычки, злоупотребление фастфудом, газировкой, — поясняет врач.

Сбой в работе поджелудочной железы может произойти из-за химикатов, которые содержатся в составе таких продуктов. По этой причине сейчас много людей с лишним весом и все больше пациентов с сахарным диабетом второго типа. Алиева признается, что эта болезнь помолодела: заболевание стали диагностировать даже у детей.

Людям с избыточным весом следует изменить образ жизни, наладить режим сна и бодрствования.

С питанием мы получаем все активные элементы, поэтому мы есть-то должны. Но в таком формате: завтракать и обедать, а ужин пропустить. Пойти на прогулку, на велосипеде покататься, в бассейн с детьми, с животными пройтись, — заключила врач.

Медик Александр Алексеев рассказал, что помочь похудеть, а также снизить давление могут куриные яйца. Также они способны укрепить кости и увеличить мышечную массу.