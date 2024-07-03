Эндокринолог перечислила полезные свойства вишни и черешни Эндокринолог Толмасова: вишня и черешня содержат большое количество клетчатки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вишню и черешню можно сравнить с суперфруктами, так как они содержат большое количество клетчатки, заявила в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог Анжела Толмасова. По ее словам, косточковые плоды также содержат антоцианы.

Вишня и черешня — великолепный источник антоцианов, которые, являясь антиоксидантами, защищают клетки организма от разрушительного действия свободных радикалов и способны снижать воспалительные процессы в организме, — перечислила Толмасова.

Она напомнила, что эти фрукты обогащены витаминами А, С и К, а также такими микроэлементами, как калий, магний, бета-каротин и холин. Кроме того, благодаря своему составу вишня и черешня способны помогать при серьезных хронических недугах, например при подагре и проблемах с сердцем.

Диетолог Елена Соломатина ранее заявила, что употребление смородины позволяет улучшить состояние кишечника и является подкормкой полезной микробиомы. Она также добавила, что эта ягода растет в естественных условиях и считается экологически чистой.