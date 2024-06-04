Эндокринолог перечислила полезные свойства абрикосов Эндокринолог Толмасова: абрикосы способны защитить от рака

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Употребление абрикосов может помочь улучшить работу органов зрения, заявила в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог Анжела Толмасова. Она напомнила, что содержащиеся во фрукте полезные вещества способны сохранять молодость кожи, улучшить работу желудочно-кишечного тракта, а также поддерживать работу сердечно-сосудистой системы.

В абрикосах содержится высокая концентрация природных органических пигментов, таких как каротиноиды, флавоноиды и фенол, которые защищают растение. Эти элементы оказывают такое же воздействие и на наш организм, поддерживая нашу иммунную систему и даже защищая от некоторых форм рака, — перечислила Толмасова.

Эндокринолог обратила внимание на то, что находящиеся во фрукте каротиноиды являются источником витамина А. Он защищает кожу от УФ-лучей, загрязнений окружающей среды и никотина. Кроме того, абрикосы, являясь источником калия, положительно влияют на водный баланс организма и способствуют нормализации артериального давления.

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