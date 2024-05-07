Эндокринолог опровергла популярные мифы о детском питании Эндокринолог Хайкина: злоупотребление молоком может вызвать набор веса

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Убеждение, что в рационе детей должно быть большое количество молока для укрепления костей, является мифом, предупредила врач-эндокринолог Дарья Хайкина. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что этот напиток должен быть в рационе ребенка, но злоупотребление им грозит набором лишнего веса.

Да, молоко является хорошим источником кальция. И оно полезно для детей. Но молоко достаточно калорийно, частое его употребление может привести к избыточной массе тела. Кроме того, у достаточно большого количества детей есть непереносимость лактозы, — пояснила врач.

Кроме того, не стоит давать ребенку на завтрак хлопья, мюсли и шоколадные шарики. На самом деле они не так полезны из-за содержания большого количества сахара. Лучше заменить хлопья на овсянку с фруктами и ягодами. Хайкина отметила, что опасность для организма представляет и соль. Вместо нее лучше использовать натуральные приправы.

Также мифом является мнение о вреде жиров. Именно они стимулируют работу мозга. Врач посоветовала отдать предпочтение растительным маслам, орехам, семенам и избегать трансжиров. Кроме того, если ребенок не хочет пить, не нужно его заставлять: все люди индивидуальны и им требуется разное количество жидкости, исходя из образа жизни, роста и веса.

Не дайте себя обмануть. Эти мифы о детском питании могут серьезно влиять на здоровье и развитие детей. Правильное питание в детском возрасте — это кирпичики, из которых формируется здоровье во взрослом возрасте, — заключила эндокринолог.

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