Эндокринолог назвала причины задержки роста у детей Эндокринолог Хайкина: задержка роста у детей может быть из-за генетики

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У детей может быть задержка роста из-за генетики или гормональных нарушений, рассказала «Газете.Ru» детский эндокринолог Дарья Хайкина. По ее словам, также нарушения роста могут быть связаны с хроническими заболеваниями, недостаточным питанием и психосоциальными факторами.

Основные причины задержки роста включают генетические факторы (начиная от низкорослых родителей и заканчивая редкой генетической патологией); гормональные нарушения (дефицит гормона роста, гипотиреоз и другие болезни эндокринной системы), — объяснила медик.

Врач отметила, что из-за астмы, заболеваний почек, сердца и ЖКТ также могут быть нарушения роста. Анемия или дефицит питательных веществ тоже могут стать причиной задержки роста. Кроме того, к этому могут привести психоэмоциональные нарушения и тяжелые стрессовые ситуации, подытожила Хайкина.

Ранее Дарья Хайкина посоветовала следить за весом ребенка, чтобы защитить его от диабета второго типа, который связан с образом жизни и генетическими факторами. Она отметила, что также важна регулярная физическая активность. Кроме того, нужно обеспечивать сбалансированное питание ребенку. В его рационе должно быть много фруктов, овощей, нежирных белков и цельных зерен.