Эндокринолог назвала полезный для кишечника овощ Эндокринолог Павлова: краснокочанная капуста полезна для кишечника

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Краснокочанная капуста имеет многообещающие последствия для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кишечника, сообщила изданию «Доктор Питер» эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Эксперт уточнила, что в свежем виде этот овощ стимулирует иммунные клетки и защищает от токсинов.

Симптомы воспалительных кишечных заболеваний сок краснокочанной капусты облегчает за счет стимуляции роста полезных бактерий и последующего изменения состава кишечной микробиоты. Увеличивается выработка не только короткоцепочечных жирных кислот, но и других метаболитов (ферментов, витаминов, аминокислот) бактериального происхождения, — раскрыла пользу продукта Павлова.

По ее словам, свежий капустный сок полезен для улучшения барьерной функции кишечника, препятствуя попаданию в кровоток и ткани люминального содержимого (из просвета кишки) токсинов, пищевых антигенов и микроорганизмов. Жидкость стимулирует иммунные Т-клетки и способствует противовоспалительному балансу.

По словам эндокринолога, в целом полезна любая кочанная капуста. В первую очередь в ней содержатся клетчатка и витамин B9. Врач напомнила и о квашенной капусте, которая снижает онкологические риски благодаря восстановлению целостности кишечной стенки, укрепляет иммунитет.

Ученые в США опубликовали исследование, которое подтвердило наличие «пищевых способов» профилактики и лечения воспалительных заболеваний кишечника. Специалисты также выяснили, что краснокочанная капуста также облегчает симптомы язвенного колита и болезни Крона.

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