Эндокринолог дала советы по подготовке к забегу на марафоне Эндокринолог Петрова: перед началом тренировок к марафону стоит посетить врача

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Перед началом тренировок к марафону, который предполагает забег на дистанцию 42 километра 195 метров, стоит посетить врача, заявила в беседе с «360» врач-эндокринолог Наталья Петрова. По ее словам, специалист должен удостовериться, что у спортсмена нет противопоказаний к участию в столь экстремальном виде активности. Не менее важным будет провести исследования, исключающие патологии в сердечно-сосудистой системе.

У меня был такой случай: пациент пришел, чтобы получить справку, а мы его не допустили, выявив редкий порог сердца, который не проявлялся в обычной жизни, но на фоне длительной спортивной дистанции мог проявиться крайне нежелательным образом с неблагоприятным исходом для пациента, — вспомнила Петрова.

Она также предложила проверить перед тренировками голеностопные, коленные и тазобедренные суставы, а также общее состояние опорно-двигательного аппарата. По словам врача, пациентам с проблемами с позвоночниками, а также страдающим ожирением, стоит воздержаться столь длительных нагрузок.

Петрова предупредила, что подготовка к марафону должна начаться минимум за полгода до старта. Во время нее тренер обязан поставить правильную технику бега. В первые четыре месяца будет проходить базовая фаза, которая включает в себя аэробные и силовые нагрузки. В следующие полтора месяца спортсмен увеличивает нагрузки в смешанной зоне по пульсу, а также смещает работу в марафонской зоне. Последняя — тейпер — фаза длится в течение четырех недель и оптимизирует форму перед марафоном.

Петрова добавила, что на состязания помимо еды и питания стоит взять для себя бейсболку, крем с защитой от солнца, а также дезодорант. Последний должен помочь бегуну избежать появления различного вида натертостей, которые появляются от мокрой одежды

Фигурист Роман Костомаров ранее заявил, что бег является «фундаментом» любого вида спорта. Он также допустил возможность того, что через год сможет принять участие в полумарафоне.