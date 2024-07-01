Эндокринолог дала советы по питанию в жару Эндокринолог Тананакина: в жару стоит завтракать и обедать пораньше

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При наступлении жары стоит завтракать и обедать пораньше, а ужинать после захода солнца, заявила в беседе с РИАМО врач-эндокринолог Наталия Тананакина. По ее словам, питание летом должно быть сбалансированным и обогащенным различными витаминами и минералами.

Следует адаптировать график питания к жаре — рекомендуется завтракать и обедать пораньше, а ужинать после захода солнца. <...> Легкий ужин способствует лучшему сну и бодрствованию утром, — рассказала Тананакина.

Она также обратила внимание на то, что летом в рацион важно включать холодные супы и свежие салаты, кисломолочные продукты, нежирное мясо, а также морепродукты и яйца. Кроме того, стоит помнить о соблюдении водного баланса для компенсации потери влаги.

Сомнолог Павел Кудинов ранее посоветовал проветривать помещение перед сном при жаркой погоде, а также ополаскиваться водой при отсутствии кондиционера. Он порекомендовал создать аналог блэкаут-штор для снижения светового потока в течение дня.

Главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина прежде предложила пожилым людям пить больше воды и питаться легкими блюдами при повышении температуры на улице. По ее словам, также стоит избегать долгого нахождения под прямыми солнечными лучами.