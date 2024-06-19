Эксперимент показал, как отразится на здоровье употребление двух яиц в день Health: ежедневное употребление двух яиц повышает уровень энергии

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Помощник редактора журнала Health Дестин Мэнсон на протяжении 30 дней съедал по два яйца с утра и пришел к выводу, что их ежедневное употребление повышает уровень энергии и продлевает чувство сытости. Кроме того, это отличная возможность для развития творчества в приготовлении завтрака, что заряжает положительными эмоциями на целый день.

Издание напоминает, что яйца являются отличным источником белка, они богаты витаминами и минералами. Особую ценность представляют белки: они содержат большее количество витамина D. Кроме того, завтраки, включающие яичные белки и другие богатые питательными веществами продукты, такие как цельнозерновые и орехи, могут быть идеальным для людей, подверженных риску высокого уровня холестерина.

Издание напоминает о необходимости тщательно готовить яйца: в недоваренных или сырых может быть сальмонелла.

Врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина рассказала, что в жару нужно быть осторожнее с молоком и молочными продуктами. При неправильном хранении они могут привести к сальмонеллезу. Также стоит более внимательно относиться к блюдам с рыбой и морепродуктами. Они могут стать причиной ботулизма. Следует внимательно проверять сроки годности и не есть домашнюю консервацию, которая хранилась более года.