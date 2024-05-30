Экономист рассказал, почему не стоит работать при стрессе Экономист Каганов: стресс снижает бдительность работников

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Работники во время стресса чаще других попадаются на уловки мошенников и получают травмы на производстве, заявил в беседе с «ФедералПресс» экономист Вениамин Каганов. По словам эксперта, тревожность также может привести к чрезмерному употреблению алкоголя, а в некоторых случаях — запрещенных препаратов.

Взаимное влияние финансовых проблем, в том числе в результате атак мошенников и травматизма, реализуется через механизм посттравматического стрессового расстройства, — уточнил Каганов.

При этом травмы в качестве стресс-фактора могут оказать различное влияние на людей. Одни стараются повысить бдительность, а другие сталкиваются со снижением внимательности.

Врач Ольга Малиновская ранее отметила, что гормон стресса кортизол при длительных тревожных состояниях способен привести к набору веса. По ее словам, снизить показатели поможет правильный режим сна и сбалансированное питание. Помимо этого, не стоит винить себя за промахи и чаще смеяться.

Психолог Вероника Кирсанова прежде предупредила, что работа по ночам может спровоцировать инфаркт. Помимо этого, такой вид деятельности повышает риски для развития депрессии.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.