Эколог предупредил о возможном появлении болезней в местах затоплений Эколог Федоров: в местах затоплений возможно появление гепатита и малярии

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На затопленных из-за половодья территориях создаются благоприятные условия для развития водных и околоводных организмов, в том числе возбудителей болезней и инфекций, заявил РИА Новости кандидат биологических наук, директор АНО «Зеленая цивилизация» Дмитрий Федоров. По его словам, есть риск распространения малярии, гепатита и африканской чумы, так как паводки в весенний период 2024 года приведут к резкому ухудшению экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки.

Затопленные поймы и прогреваемые мелководья — это очень хороший экологический ресурс для массового размножения кровососущих насекомых, различных видов комаров, в том числе тех, которые являются переносчиками возбудителей малярии и других инфекционных болезней, — сказал Федоров.

Он допустил, что размытые водами туалеты и выгребные ямы могут вызвать распространение дизентерии, других желудочно-кишечных инфекций, а также гепатита. Федоров напомнил, что источником распространения африканской чумы могут быть дикие кабаны. В этом случае вирус способен вызвать массовый падеж домашних свиней.

Плавать по затопленным улицам запрещено, поскольку можно подхватить серьезную инфекцию и различные заболевания, рассказывал ранее врач Роман Иванов. По его словам, из-за подтоплений в воду попадают всякие отходы, опасные для жизни человека. Например, промышленные отходы, мусор с кладбищ, свалок и скотомогильников, а также нечистоты из септиков и выгребных ям.