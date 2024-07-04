Доктор предупредила об опасности ветрянки для взрослых Доктор Смирнова: у взрослых ветрянка способна вызвать серьезные осложнения

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Ветряная оспа, более известная как ветрянка, легче протекает у детей, однако взрослые пациенты могут столкнуться с такими серьезными осложнениями, как энцефалит и кератит, заявила в беседе с «ФедералПресс» доктор Анна Смирнова. По ее словам, заболевание может привести к бактериальным инфекциям кожи. Врач призвала вакцинироваться, чтобы избежать заболевания.

Введение вакцины защищает как детей, так и взрослых от заражения вирусом или значительно облегчает течение заболевания в случае инфицирования, — уточнила Смирнова.

Она заметила, что основным симптомом болезни является характерная пузырьковая сыпь, которая появляется на коже и слизистых оболочках. Кроме того, она сопровождается сильным зудом. Смирнова добавила, что пациенты могут жаловаться на головную боль, слабость, потерю аппетита и раздражительность.

Российские врачи выяснили, что туристы из Иркутска, которые заразились загадочной болезнью, похожей по симптомам на ветрянку, столкнулись с инфекцией под названием «стрептодермия». Семье назначили лечение и порекомендовали продолжить пользоваться цинковой мазью и пантенолом, а также сдавать анализы.