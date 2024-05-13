Мясников назвал привычки, которые убивают россиян Доктор Мясников: физическая неактивность сокращает продолжительность жизни

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Физическая неактивность и вредные привычки сокращают продолжительность жизни, рассказал НСН врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, также жизнь сокращает неправильное питание.

Есть три вещи, которые сокращают жизнь: физическая неактивность, неправильное питание, то есть, вся пищевая промышленность, так как сегодня мы просто едим яд — трансжиры, сахара, соль. А третье — это вредные привычки, включая курение и алкоголь, — объяснил медик.

Мясников отметил, что из-за такого нездорового образа жизни появляются болезни, которые приводят к сокращению продолжительности жизни. Появляется эпидемия ожирения и вследствие этого возникает риск инфаркта, инсульта, развития диабета и онкологии.

Врач добавил, что на продолжительность жизни сегодня влияет не медицина и не диспансеризация, хотя это и важно, а именно образ жизни. Если человек не будет менять свои пищевые привычки и не будет больше двигаться, медицина ему ничем не поможет, подытожил Мясников.

Ранее Александр Мясников заявил, что любая вакцина может представлять опасность, но в одном случае из миллиона. По его словам, в остальных случаях это единственная эффективная профилактика. Мясников добавил, что отказ от вакцинации намного опаснее редких побочных эффектов.