«Дикобразики среди нас»: телеведущая Андреева раскрыла секрет молодости Телеведущая Андреева назвала иглоукалывание секретом молодости

Фото: Социальные сети/Global Look Press

Екатерина Андреева

Российская телеведущая Екатерина Андреева раскрыла секрет своей молодости, опубликовав видео в Instagram (деятельность в РФ запрещена) с процедуры по омоложению. На кадрах, которые телезвезда записала во время иглоукалывания, она отметила, что «иголочки — это, безусловно, секрет красоты».

Также она заявила, что могла бы сыграть роль дикобраза, если бы кинематографисты не выбрали главным героем росомаху. Что касается самой процедуры, то она, по словам телеведущей, безболезненна.

И почему Люди Икс главным героем сделали росомаху, а не дикобраза? Дикобразики среди нас. Вот и я бы могла сыграть эту роль. Я — как настоящий дикобраз, — говорит на видео телеведущая.

Ранее свой секрет красоты раскрыла российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук. Она рассказала, что постоянно прибегает к массажу, который позволяет держать ее кожу в тонусе. Она подчеркнула, что не придерживается мнения, что кожу нельзя растягивать, иначе она обвиснет. Наоборот, правильные манипуляции помогают держать ее в тонусе, уверена модель.

До этого пластический хирург Мадина Байрамукова рассказала, что певец Марк Тишман в свои 45 лет сохраняет моложавый вид благодаря мускульному типу взросления лица. По ее словам, это генетическая особенность, с которой артисту повезло. Также она отметила, что Тишман явно поддерживает данное ему от природы: занимается спортом, ведет здоровый образ жизни и заботится о себе.