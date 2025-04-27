Диеты не для вас? Вот простая привычка для похудения без усилий

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Что если похудение требует не изнурительных диет, а всего лишь одного изменения в том, как вы едите? Ученые подтвердили: эта привычка снижает калорийность рациона на 10–13% автоматически!

В чем секрет?

Ваш мозг регистрирует сытость только через 15–20 минут после начала еды. Если вы съедаете обед за 5–10 минут (как большинство людей), то переедаете, даже не осознавая этого.

Что делать?

Выбирайте твердую пищу Яблоко вместо круассана

Стейк вместо колбасы

Морковь вместо пюре Жуйте медленнее Кладите вилку на стол между укусами

Считайте до 20 при пережевывании Растягивайте прием пищи Минимум 20 минут на обед

Почему это работает?

✔ Медленное жевание снижает скорость еды на 30–50%

✔ Твердая пища уменьшает порции на 7–10%

✔ Вы наедаетесь меньшим количеством калорий

Ранее также сообщалось о правилах сочетания продуктов. Эти советы сделают ваше питание более полезным и комфортным.