Диетолог связала раннее старение мозга с некоторыми продуктами Диетолог Королева заявила, что рафинированные продукты ускоряют старение мозга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Употребление рафинированных продуктов, богатых сахаром и насыщенными жирами, негативно влияет на мозг, рассказала «Радио 1» доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева. По ее словам, такие продукты ускоряют старение мозга.

Мозг начинает прогрессивно стареть, так как не получает из состава рафинированных продуктов те молекулы, которые поддерживают его активную деятельность и обеспечивают гибкость мышления и оптимистичный настрой, — объяснила медик.

Королева отметила, что старение во многом определяется образом жизни и мышлением, а также качеством питания. Она пояснила, что рафинированные продукты, содержащие много сахара, соли и жира, также вызывают зависимость.

Ранее в США ученые выяснили, что здоровое питание, в том числе употребление продуктов с содержанием витамина К, положительно влияет на когнитивные функции пожилых людей. Эксперты призвали добавлять в рацион овощи зеленого цвета и листовую зелень, ведь в них содержится обилие этого нутриента.