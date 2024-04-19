Диетолог развеяла миф о вреде глутамата натрия Диетолог Чухачева: доказательств вреда глутамата натрия нет

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Убеждение, что усилитель вкуса глутамат натрия вреден для людей, является мифом, рассказала врач — эндокринолог-диетолог Ольга Чухачева. В беседе с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что на сегодняшний день убедительных доказательств отрицательного влияния этой пищевой добавки нет, так как все эксперименты проводились над животными.

На сегодняшний день отсутствуют убедительные доказательства отрицательного влияния глутамата натрия на организм человека. Те доказательства вреда, которые были получены, основаны на экспериментах над животными, причем количество глутамата в опытах было примерно в 20 раз больше, чем его может получить человек из еды, — пояснила диетолог.

В некоторых случаях глутамат натрия даже может быть полезен. Если добавлять его в заправку к овощному блюду, усилитель будет способствовать увеличению клетчатки в рационе. Как отметила Чухачева, в первую очередь это полезно тем, кто сидит на диетах. Нутрициолог Елена Давыдова согласилась с мнением своей коллеги. По ее словам, добавка содержит в три раза меньше натрия, чем поваренная соль.

Врач-гастроэнтеролог Наталья Савельева ранее рассказала, что пальмовое масло добывается из плодов тропического дерева, поэтому в нем нет трансжиров, которых так боятся. Трансжиры появляются в любом растительном масле из-за гидрогенизации.