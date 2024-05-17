Диетолог рассказала, сколько клубники можно есть в день Диетолог Солнцева: в день можно есть до 300 г клубники

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В день можно есть до 300 г клубники, рассказала в беседе с aif.ru врач-диетолог, терапевт Татьяна Солнцева. По ее словам, людям с сахарным диабетом лучше есть меньшее количество ягод.

Здоровый человек может есть около 300 г клубники в день, объяснила медик. Тому, кто страдает от сахарного диабета, не рекомендуется съедать больше 70 г, лучше ограничить количество ягод, особенно если они спелые и сладкие.

Врач отметила, что, съев 6-8 ягод, то есть примерно 100 г, можно получить больше половины суточной нормы витамина С. Кроме того, в таком количестве клубники содержатся три суточные нормы кремния, который помогает укреплению соединительной ткани связок и суставов.

100 г клубники в день рекомендуется съедать и пожилым людям, добавила Солнцева. Такое количество снижает риск развития болезни Альцгеймера. Также в клубнике содержится медь, которая необходима для синтеза коллагена и эластина, заключила диетолог.

Ранее стало известно, что сильный аромат и равномерный красный цвет клубники говорят о спелости и сладости ягоды. Вкусную клубнику выдает чашелистик, который отходит от плода. Не рекомендуется покупать клубнику с белыми кончиками — это значит, что ягода незрелая.