Диетолог рассказала о пользе и вреде вареных раков Диетолог Соломатина: вареными раками можно отравиться из-за паразитов

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Раки являются полезным продуктом, потому что в них содержится много ценных веществ и мало вредных жиров, сообщила «Вечерней Москве» диетолог Елена Соломатина. При этом она добавила, что они могут быть опасны для здоровья из-за присутствия различных паразитов.

Соломатина добавила, что употребление раков может закончиться отравлением из-за наличия в них сальмонелл, клостридий, легочных сосальщиков и других опасных для здоровья микроорганизмов. Врач рекомендовала покупать раков только в специализированных рыбных магазинах.

Также, по ее словам, важно обращать внимание на состояние продукта — раки должны быть равномерного цвета и без шероховатостей, с нормальным запахом, а ножки и брюшко должны быть изогнутыми. Варить раков следует около 10–15 минут, за этот период времени они полностью приготовятся и не утратят полезных веществ.

Раков запрещено хранить в холодильнике или замораживать. Данный продукт предназначен для сиюминутного употребления. В других случаях это может быть вредно для здоровья, — подчеркнула Соломатина.

Ранее врач Дэн Бюттнер сообщил, что черная фасоль и грецкие орехи способны значительно продлить жизнь. Он рекомендовал ежедневно съедать чашечку черной фасоли и горстку грецких орехов, чтобы продлить жизнь.

По словам Бюттнера, фасоль и грецкие орехи содержат много клетчатки, которая может уменьшить воспаление в кишечнике, снижая риск таких смертельных заболеваний, как рак. Также данные продукты богаты белком, который может снизить тягу к еде, уменьшить риск переедания, которое приводит к ожирению и тем самым снижает риск развития болезней сердца и диабета.