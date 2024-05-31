Диетолог рассказала, кому полезно есть красное мясо Диетолог Стародубова: здоровому человек не стоит отказываться от красного мяса

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Здоровому человек не стоит отказываться от красного мяса, заявила в беседе с «Москва 24» главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. Она также обратила внимание, что продукт содержит в себе полезные белки, гемовое железо и витамины группы В.

Белки — строительный материал для клеток нашего организма. Они необходимы для формирования иммунного ответа, выполняют транспортную, рецепторную, сигнальную и другие важные функции, — перечислила диетолог.

По словам Стародубовой, полезным станет употребление 100-150 г красного мяса примерно два раза в неделю. При этом пациентам с хроническими заболеваниями стоит придерживаться рекомендаций врача, так как продукт может повысить риск развития сахарного диабета второго типа, колоректального рака, рака желудка, молочной железы, рака легких и других онкологии.

Здоровым людям стоит выбирать мясо с низким содержанием жира, например, постную говядину, телятину или ягнятину. При этом мясо лучше предавать тепловой обработке: тушить, варить или готовить на пару, а также запекать. Стародубова призвала соблюдать умеренность и разнообразие в рамках соблюдения правил здорового питания, так как это станет профилактикой для целого ряда заболеваний.

Диетолог-эндокринолог Оксана Михалева предупредила, что частое употребление фастфуда может привести к сокращению срока жизни. По словам врача, сладкие и жирные продукты также провоцирует развитие ожирения, диабета, артериальной гипертензии и атеросклероза.