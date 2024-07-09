Названо самое вредное для здоровья мороженое Диетолог Павлюк: мороженое из сливок вреднее для организма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мороженое из сливок может быть вредным из-за большого количества насыщенных жиров, рассказала в беседе с «Радио 1» врач-диетолог Наталья Павлюк. По ее словам, мороженое из молока менее калорийно.

Если мороженое из сливок, то там еще будет избыток насыщенных жиров, это вредно. Насыщенные жиры увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, стимулируют отосклероз в избыточных количествах, — объяснила медик.

Врач отметила, что мороженое вредно из-за большого количества сахара и усилителей вкуса. Также в нем могут быть консерванты и красители. Есть мороженое рекомендуется один или два раза в неделю, заключила диетолог.

Ранее диетолог Янина Лемешко заявила, что употребление мороженого в жару стоит сократить до двух-трех раз в неделю. Она также предложила выбирать менее калорийный аналог тем, кто желает сбросить вес.

До этого диетолог Наталья Лазуренко рассказала, что сладкое мороженое в жаркую погоду лишь временно насыщает организм углеводами и жирами, но через некоторое время человеку снова захочется есть. По ее словам, это сочетание запускает процессы в поджелудочной железе, выработку ферментов и гормона инсулина.