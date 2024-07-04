Диетолог рассказала, как снизить уровень «злости голодающего» Диетолог Мухина: скандалы случаются в три раза чаще при диете партнера

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Скандалы в семьях случаются в три-четыре раза чаще обычного, если один из партнеров садится на диету, заявила в беседе с LIFE.ru диетолог Марият Мухина. По ее словам, справиться со «злостью голодающего» можно при помощи смены принципов питания на более полезные для организма.

Самый простой, но эффективный способ справиться со «злостью голодающего» — худеть не с помощью жестких диет, а придерживаться правильного питания, сбалансированного по белкам, аминокислотам, жирам и углеводам, — уточнила Мухина.

Диетолог обратила внимание на то, что ограничивающие себя в еде люди эмоционально нестабильны, так как чувствуют голод. Они часто не могут сдержать эмоции, что становится причиной для возникновения ссор и конфликтов.

Мухина предложила перейти на пятиразовое питание, чтобы не опускать уровень глюкозы в крови до критического уровня. Кроме того, существует связь между уровнем белка в организме и эмоциональным состоянием, так как его нехватка приводит к раздражительности, апатии, сильной и необъяснимой тревоге.

Диетолог Алексей Ковальков ранее призвал не заниматься самолечением при помощи диет. Он подчеркнул, что назначать тип питания может только квалифицированный врач, чьи действия не навредят организму.