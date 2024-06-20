Диетолог рассказала, как определить наличие ботулотоксина в консервах Диетолог Русакова: ботулотоксины могут находиться во вздутых консервных банках

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Ботулотоксины могут находиться во вздутых консервных банках, заявила в беседе с «360» диетолог Дарья Русакова. Она добавила, что все продукты должны проходить максимальную термическую обработку, чтобы избежать возможности отравления.

Обычно, если ботулотоксин поразил консервы, то это будут вздутые банки, — уточнила Русакова.

Она обратила внимание на то, что бактерии могут попасть в продукты из воды и почвы. Даже консервация в домашних условиях не гарантирует возможности избежать отравления, так как плохо помытые овощи или недостаток соли и уксуса повышают вероятность отравления.

Русакова напомнила, что и в хороших ресторанах можно получить токсикоинфекцию или бактериальное отравление. По ее словам, ботулизм активно развивается в среде, где нет кислорода. Она также предположила, что в случае недавнего массового отравления бактерия распространилась из-за консервированных продуктов, которые позднее стали частью готового салата.

Роспотребнадзор ранее изъял более 60 тонн пищевой продукции в рамках расследования случаев ботулизма. Специалисты также проводили обзвон и опросы более тысячи человек. У более 70 пациентов выявили симптомы заболевания на разной степени, а еще пятеро были госпитализированы.