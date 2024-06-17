Диетолог раскрыла, на чем приготовить самую полезную окрошку Диетолог Ильенко: самая полезная окрошка получается на минеральной воде

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Окрошка получится наиболее полезной, если приготовить ее на минеральной воде, заявила врач-диетолог Галина Ильенко. По ее словам, которые приводит портал «Хибины.ru», на ней летний суп будет низкокалорийным, это важно тем, кто хочет сбросить лишний вес.

Помимо этого, любая минеральная вода содержит полезные элементы, такие как калий, магний, йод и селен. Что касается кваса, то он, если произведен промышленным способом, содержит много сахара и его вряд ли можно назвать полезным. В качестве альтернативы можно использовать домашний квас на ржаном хлебе, что является источником витаминов группы В. Однако его не стоит употреблять тем, кто соблюдает диету, так как этот напиток, приготовленный в домашних условиях, содержит много калорий.

Ранее нутрициолог Ольга Ильичева рассказала, что при приготовлении окрошки лучше использовать только цельные продукты. Она назвала отварное куриное или говяжье мясо, а также отварной язык наилучшими источниками белка в блюде. Однако, по ее словам, их можно заменить и морепродуктами.

До этого диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что одним из самых вредных продуктов для окрошки является колбаса. По его словам, ее можно заменить отварным мясом курицы или говядины.