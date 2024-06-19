Диетолог раскрыла, можно ли набрать вес из-за арбуза Диетолог Зинченко: из-за арбуза можно набрать лишний вес

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Если есть арбуз в больших количествах и не заниматься спортом, можно набрать лишний вес, рассказала aif.ru диетолог Юлия Зинченко. По ее словам, это может произойти из-за высокого содержания сахарозы и фруктозы в ягоде.

Арбуз — высокоуглеводная ягода с обилием сахарозы и фруктозы. Этот сладкий десерт может резко увеличить уровень глюкозы в крови, который спровоцирует выброс инсулина и далее приступ голода, — объяснила специалист.

Диетолог отметила, что гликемический индекс арбуза достаточно высок, поэтому если много есть этой ягоды и пренебрегать физической активностью, глюкоза будет перерабатываться в жир. Этот жир может начать откладываться в области живота и на бедрах.

Кроме того, переизбыток фруктозы, то есть, более 15 г в день, может стать причиной ожирения печени, подытожила Зинченко.

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