Гипертоников призвали отказаться от черного чая Диетолог Королева: черный чай оказывает негативное влияние на гипертоников

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Людям с высоким давлением не стоит употреблять черный чай, так как он мешает процессу усвоения в организме питательных веществ, заявила в беседе с НСН диетолог Маргарита Королева. По ее словам, напиток также способствует обезвоживанию.

Черный чай будет противопоказан людям с высоким давлением, также он нарушает процессы усвоения ряда питательных компонентов, а именно — минеральных веществ. Также черный чай способствует обезвоживанию организма, поэтому его надо принимать с учетом этих факторов и подальше от всех приемов пищи, чтобы позволить себе усвоить минеральную составляющую в продуктах, — уточнила Королева.

Эксперт также предложила отказаться от приема пищи сразу после употребления напитка. По ее словам, зеленый чай легче переносится организмом, а белый — охлаждает в жару даже при жарком климате. От напитка стоит отказаться и при индивидуальной непереносимости растительных компонентов. Условия сбора и удобрения чая, а также способ его хранения могут повлиять на качество напитка, поэтому стоит выбирать проверенных поставщиков, чтобы получить полезный и подходящий покупателю продукт, добавила Королева.

Гастроэнтеролог Евгений Белоусов ранее отметил, что родителям стоит вводить чай в рацион питания детей после достижения двухлетнего возраста. Однако малышам не стоит давать крепко заваренный напиток, так как он содержит кофеин и танины.