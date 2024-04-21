Диетолог предупредила о взаимосвязи поедания васаби и появления рака Диетолог Соломатина предупредила о связи поедания васаби и возникновения рака

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Острая пища может стимулировать выработку эндорфинов, так называемых гормонов радости, что может привести к «обезболивающему» эффекту для слизистой оболочки рта. Однако у людей, не привыкших к острой еде с детства, она может вызвать разрушение клеток и в конечном итоге увеличить риск онкологических заболеваний, предупредила диетолог Елена Соломатина во время интервью с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам Соломатиной, васаби стал популярным продуктом среди различных соусов и приправ. Острые вкусы могут реально улучшить наше настроение, так как вызывают ощущение жжения в рту и стимулируют мозг.

Когда человек привык к острым соусам и приправам, то это может нанести определенный вред. Если уже есть повреждения слизистой, то это может провоцировать воспаление и дальнейшее разрушение клеток. А это ведет к возможному возникновению рака, — сказала Соломатина.

Ранее терапевт Видновской КБ Тимур Асанов заявил, что жирные сорта сыра, печенье, пирожные, шоколад и какао при употреблении незадолго до сна способны вызвать ночные кошмары. Медик добавил, что макаронные изделия и хлеб также находятся в черном списке.