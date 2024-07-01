Диетолог предупредила о вреде картофеля Диетолог Лазуренко: картофель может привести к развитию атеросклероза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Картофель может стать причиной развития атеросклероза, рассказала в беседе со «Страстями» диетолог, эндокринолог, терапевт Наталья Лазуренко. По ее словам, этот овощ содержит большое количество молекул глюкозы и имеет высокий гликемический индекс.

Специалист объяснила, что картофель содержит углеводы, преимущественно крахмал. Когда он расщепляется при помощи ферментов, крахмал попадает в кровь в виде глюкозы. После этого организм испытывает насыщение и удовлетворение. Однако большое количество глюкозы опасно для организма.

Большое и постоянно высокое количество глюкозы для стенок сосудов оказывает неблагоприятное и губительное действие, может приводить к изменению гладкой поверхности на рыхлую и шероховатую, на ней возникает неинфекционное воспаление и этот процесс способен являться пусковым механизмом для повышения риска развития атеросклероза, — отметила диетолог.

Эксперт добавила, что выделяемый поджелудочной железой инсулин сразу реагирует на подъем глюкозы в организме, и если это неоднократно повторяется, быстро происходит перенасыщение. Из-за этого обычные клетки перестают воспринимать приход глюкозы и появляется инсулинорезистентность, заключила Лазуренко.

Ранее дачникам рассказали, что картофельные очистки могут стать натуральным удобрением. Кожура служит подкормкой как для овощей, так и для цветов. Очистки нужно всего лишь закопать в землю рядом с грядкой.