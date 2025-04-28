Диетолог перечислила продукты, снижающие тягу к сладкому Диетолог Дюваль посоветовала есть брокколи для снижения тяги к сладкому

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Для того чтобы перебороть тягу к сладкому, необходимо добавить в рацион брокколи, морковь, курицу и чечевицу, заявила «Москве 24» диетолог Анжелика Дюваль. Она отметила, что употребление авокадо, оливкового и кокосового масел, жирной рыбы также помогает легче отказаться от сладостей.

Среди белковых продуктов стоит обратить внимание на курицу, индейку, рыбу, яйца и бобовые, например чечевицу. Клетчатки же много в зелени, овощах, особенно в брокколи и моркови, а также в яблоках, грушах и других фруктах. Плюс богаты клетчаткой крупы — гречка, овсянка, киноа, — перечислила Дюваль.

Она отметила, что эти продукты легко усваиваются организмом, но при этом медленно перевариваются, обеспечивая долгое чувство сытости и предотвращая резкие скачки инсулина. В качестве полезного приема пищи врач посоветовала заправлять салат из овощей и зелени оливковым маслом и добавлять к нему отварную куриную грудку.

Диетолог Полина Журавлева ранее заявила, что любители сладкого могут быть зависимы от сахара, поскольку при употреблении этого продукта в мозге выделяется дофамин. По словам врача, не факт, что сладкоежки любят десерты именно за их вкус.