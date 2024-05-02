Диетолог перечислила главные причины тяги к сладкому Диетолог Русакова: стресс может быть причиной тяги к сладкому

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Стресс, ожирение, недостаток микроэлементов в организме и сформированная в детстве зависимость являются основными причинами тяги к сладкому, предупредила врач-диетолог Дарья Русакова. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист отметила, что при депрессивном настроении человек стремится компенсировать это состояние сахаром.

В подавляющем большинстве случаев, когда человек долго находится в стрессе, он пытается компенсировать это состояние вкусностями. Также нередки случаи, когда с детства ребенка поощряют сладким, что тоже формирует неправильную зависимость. И, будучи взрослым, человек подсознательно тянется к сладкому, — пояснила диетолог.

Тяга к сладкому зачастую возникает при недостатке минералов, витаминов группы В и хрома. Также желание съесть сладость может быть вызвано скачками глюкозы при преддиабете или диабете. Как уточнила Русакова, при развитии этого заболевания пациент испытывает слабость, тошноту и головокружение. Диетолог посоветовала заменить сахаросодержащие продукты на овощи или фрукты.

Эндокринолог Екатерина Янг ранее предупредила, что при профилактике диабета нужно обратить внимание не только на отказ от чистого сахара и жирных сладких десертов, но и на количество других простых углеводов. Это поможет сберечь сердце, сосуды и обезопасить себя от заболевания.