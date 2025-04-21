Диетолог перечислил страшные последствия употребления шашлыков Диетолог Арзамасцев заявил, что употребление шашлыка чревато развитием рака

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Печальными последствиями употребления шашлыка могут стать развитие онкологии, обострение заболеваний ЖКТ, а также осложнения после недавних операций на желудок или кишечник, заявил «Москве 24» диетолог Евгений Арзамасцев. Он отметил, что в этом блюде есть вредные для организма канцерогены.

Они негативно влияют на строение клеток, увеличивая тем самым риск развития рака, предупредил Арзамасцев. Особенно много канцерогенов в чрезмерно жирном мясе, уточнил врач.

По его словам, от шашлыка следует отказаться пациентам с язвой желудка и гастритом, дивертикулитом, а также избыточным весом. Диетолог также напомнил, что злоупотребление жареным мясом может привести к повышению уровня холестерина.

Хирург Александр Умнов ранее заявил, что магазинный шашлык может привести к развитию язвы желудка, панкреатита и почечной недостаточности. По его словам, производители могут добавлять в маринад слишком много соли, уксуса и химических соединений.