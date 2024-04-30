Диетолог объяснила, с чем нельзя сочетать шашлыки Диетолог Скибицкая: не стоит злоупотреблять спиртным при застолье с шашлыком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Праздничный стол на майские праздники с шашлыками не должен сопровождаться алкогольными напитками, посоветовала эндокринолог-диетолог Мария Скибицкая в беседе с «Газетой.Ru». По ее словам, это приводит к интоксикации.

Чрезмерное употребление алкогольных напитков в итоге приводит к интоксикации, что сопровождается неприятными симптомами (головная боль, слабость, тошнота, рвота), — поделилась эксперт с изданием.

На следующий день после застолья Скибицкая рекомендует пить минеральную воду, чтобы восстановить водно-электролитный баланс и снизить интоксикацию. Однако, по словам диетолога, лучше знать меру и не злоупотреблять спиртным. Алкоголь приводит к обезвоживанию организма и дает нагрузку на поджелудочную железу.

При несоблюдении всех рекомендаций можно справиться с последствиями майских праздников другим способом. Полезно будет принять энтеросорбенты и ферментные препараты. Также необходимо соблюдать диету в течение двух-трех дней после застолья, чтобы снизить нагрузку на пищеварительную систему и восстановить организм, заключила врач.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала о вреде жареного шашлыка. По ее словам, подгоревшая еда провоцирует появление ранних морщин.