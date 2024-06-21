Диетолог назвала ТОП-5 простых десертов, способных убрать жир с живота Диетолог Тернер: убрать жир с живота поможет десерт из творога и ананасов

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Диетолог София Тернер назвала самым полезным десертом, способным убрать жир с живота, является творог с ананасом. За счет высокого содержания белка он долгое время сохраняет чувство сытости, способствует улучшению метаболических функций. Кроме того, ананас способствует спокойному сну и помогает вылечить простуду, пишет New York Post.

Также, по мнению Тернер, много пользы организму принесут овсяные кексы с клубникой.

«Овсяные кексы с черникой богаты клетчаткой, витаминами и минералами, которые помогают регулировать уровень сахара в крови, повышают чувство сытости и ускоряют обмен веществ, — подчеркивает тренер.

Также в ТОП-5 самых полезных десертов входят пудинг из семян чиа с ягодами, миндаль в темном шоколаде, парфе из греческого йогурта.

Лимонад является наиболее вредной летней сладостью, так как одна банка газировки объемом 330 миллилитров перекрывает суточную норму потребления сахара взрослым человеком. Еще один вредный летний продукт — мороженое, в котором много не только сахара, но и насыщенных жиров.

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